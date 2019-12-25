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Adana sular altında! Yollar çöktü, köprü kapatıldı
Adana'da 3 gündür kenti etkisi altına alan kuvvetli yağış, aralıksız sürüyor. Yaşanan sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Yollarda çökme yaşanırken köprü ulaşıma kapatıldı. Evlerinde mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı. Merkez 4 ilçede eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, Adana'da metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:57
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