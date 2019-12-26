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Ekrem İmamoğlu'nun hazımsızlığı! 'Kanal İstanbul' için direnen ismi görevden aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
'KANAL İSTANBUL' İÇİN DİRENDİ, GÖREVDEN ALINDI!

Büyükşehir Belediye () Başkanı , ‘’ projesi ÇED raporuna daha önce sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. ’i görevden aldı. İmamoğlu, Pof. Dr. Alarçin’in yerine, Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. 'i atadı.

'Kanal ' projesi ilgili siyasi tartışmalar sürerken, konunun yansımaları bürokrasisini de etkiledi. Edinilen bilgiye göre, '' projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporuna önceki yönetim zamanında olumlu görüş bildiren Prof. Dr Alarçin'in, yeni yönetim zamanında görüşünü değiştirmesi istendi. Yeni yönetimin hazırladığı rapora imza atmayan Prof. Dr Alarçin'e, "Sizinle çalışamayacağız" dendi. öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alarçin, yıl sonuna kadar izne ayrıldı.

'Kanal İstanbul' projesi nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Prof. Dr. Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.



İBB'nin yeni yönetiminin, eylül ayında görev süresi dolan Prof. Dr. Alarçin'in, görev süresinin bir yıl uzatılması için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yazı yazdığı da belirtildi. Ancak İBB, görev süresinin bir yıl uzatılmasını istediği Prof. Dr. Alarçin'i, 'Kanal İstanbul' konusundaki görüşünü değiştirmediği için 2,5 ay sonra görevden aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na Prof. Dr. 'in yerine, Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. 'i atadı.

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