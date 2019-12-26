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Diyarbakır'daki evlat nöbetinden sevindirici haber! Hüsniye Kaya ve Hüseyin Kaya çocuklarına kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDEN SEVİNDİRİCİ HABER

'da dağa kaçırılan çocukları için binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuştu. Diyarbakır'da 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Mekiye için oturma eylemine katılan anne , güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Hüsniye Kaya, "Sevinçten az kaldı kalbim duracaktı. Hem ağladım hem çok sevindim, çok mutluyum. Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür" dedi. ise, "Annelerin eylemi boş değil. Eşim gitmeseydi, kızım gelmezdi" şeklinde konuştu.

Anne 'ın 'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP önünde başlattığı oturma eylemi sonuç vermiş, anne Akar evladına 24 Ağustos'ta kavuşmuştu.

Hacire Akar'ın evladına kavuşması yüreği evlat acısıyla yanan annelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesinden etkilenen Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı gün geçtikçe arttı.

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'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için 8 Ekim'de oturma eylemine katılan Hatice Ceylan da 10 Aralık'ta evladına kavuştu.

HÜSNİYE ANNEYE DE MÜJDELİ HABER VERİLDİ

Umutları artan, oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır annelerinden 'ya da müjdeli haber verildi.

Başkan 'ın, İçişleri Bakanı 'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU MÜJDEYİ TELEFONLA ULAŞTIRDI

'nun telefonla arayarak durumu bildirdiği Kaya ailesi büyük mutluluk yaşadı.

Anne Hüsniye Kaya gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla arayarak kızının güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini verdiğini söyledi.

Bakan Soylu'nun kendisine "Gözün , kızın gelip, teslim oldu. Yarın kızına kavuşursun." dediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Allah onun ne muradı varsa versin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ömrü uzun olsun. Onlar olmasaydı kızıma kavuşamazdım. gitti, 5 yıl aradan geçmişti. Sürekli dışarıda kızımı arıyordum. Sevinçten az kaldı kalbim duracaktı. Hem ağladım hem çok sevindim, çok mutluyum. Mekiye olmadığı için çok zor günler geçirdim. Her gün ağlıyordum. Kızıma kavuşacağıma inanmıyordum. Her namaz kıldığımda kızımın gelip teslim olması için dua ediyordum. Çok şükür öyle de oldu."

"DEVLETİMİZ ADETA TOPRAK ALTINDAKİ KIZIMI ÇIKARDI"

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Kaya, "Çünkü onların da benim gibi içi kan ağlıyor. Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür. Diyarbakır annelerinin eylemi boş değil. Devletimiz adeta toprak altımdaki kızımı çıkardı." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GİBİ BİRİ TÜRKİYE'YE GELMEDİ"

, dün akşam kızının geldiği haberini aldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, yoksa biz bulamazdık." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"'Akşam Sayın Süleyman Soylu telefonla aradı, 'Gözün aydın, kızına kavuşacaksın' dedi. Çok sevindik. Bu annelerin eylemi boşa değil. Eşim gitmeseydi, kızım gelmezdi. Devletimiz baba devlettir, herkese yardımcı oluyor. gibi biri Türkiye'ye gelmedi. Herkese yardımcı oluyor. Devletimiz sağ olsun var olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."

Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu! Hüsniye Kaya'nın evlat zaferi! DİYARBAKIR'DA NÖBET TUTAN BİR ANNE DAHA EVLADINA KAVUŞTU! HÜSNİYE KAYA'NIN EVLAT ZAFERİ!

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