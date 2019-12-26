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26.12.2019

Hüsniye anne PKK'nın kaçırdığı evladına 5 yıl sonra kavuştu! İşte o anlar

Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya 5 yıl sonra dağdan inen kızına kavuştu. A Haber ekibi Kaya ailesinin evine giderek mutluluğuna ortak oldu. Evladına kavuşan aile, annelere destek için yeniden Diyarbakır HDP İl Binası önündeki çadıra gitti. Öte yandan evlat nöbetindeki aile sayısı da 60'a yükseldi.

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