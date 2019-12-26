Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu! Hüsniye Kaya'nın evlat zaferi!

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da HDP Diyarbakır İl Binası'nda nöbet tutan Hüsniye Kaya'nın, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı, PKK'nın elinden kurtarıldı. Yıllar sonra evladına kavuşan Hüsniye Kaya, "Çok mutluyum. 5 yıl oldu az değil. Allah Cumhurbaşkanımdan ve Süleyman Soylu'dan razı olsun. Çok şükür kızıma kavuşacağım. Eyleme devam edeceğim annelere destek olacağım." dedi.

115 gün önce annelerin, Diyarbakır'daki HDP İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemi sonuç vermeye devam ediyor. Hacire Anne, Hatice Anne ve son olarak da Hüsniye Anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hüsniye Kaya ve eşi Hüsnü Kaya evlat nöbetinin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan A Haber kameralarına konuştu.

EVLAT HASRETİ 5 YIL SONRA BİTTİ

Yıllar sonra evladına kavuşan Hüsniye Kaya, "Çok mutluyum. 5 yıl oldu az değil. Allah Cumhurbaşkanımdan ve Süleyman Soylu'dan razı olsun. Çok şükür kızıma kavuşacağım. Eyleme devam edeceğim annelere destek olacağım." dedi.

"ONLAR OLMASA KIZIMI KİMSE GERİ GETİREMEZDİ"

5 yıl sonra kızına kavuşan acılı baba Hüsnü Kaya ise, "Bizim devlet baba devlettir. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, polis memurlarımıza teker teker teşekkür ederim. Onlar olmasa kızımı kimse geri getiremezdi" ifadelerini kullandı.

EVLAT NÖBETİNE 6. GÜNDE KATILMIŞTI

Hüsniye Kaya Diyarbakır'daki acılı ailelerinin HDP binası önündeki nöbetine 6. günde katılmıştı. Eyleme yeni katılan Hüsniye Kaya, 2015 yılında 14 yaşında olan kızı Mekiye Kaya'nın okula diyerek evden çıktığını ve bir daha haber alamadığını söylemişti. Kaya, "Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an Suriye'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin, onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım" diyerek kızına çağrı yapmıştı.