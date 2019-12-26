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27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
Yarın okullar tatil mi sorusu hava muhalefeti nedeniyle zorluk yaşanan illerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 27 Aralık okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil mi? Ülkemizin güneydoğu bölgesinde yaşanan yoğun sağanak yağışlar nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Peki, 27 Aralık okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 26.12.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 19:01
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27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
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27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
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27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
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27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
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27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?