26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi sorusu hava muhalefeti nedeniyle zorluk yaşanan illerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 27 Aralık okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil mi? Ülkemizin güneydoğu bölgesinde yaşanan yoğun sağanak yağışlar nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Peki, 27 Aralık okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 19:01
  • 1
  • 22
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?

27 Aralık Cuma okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil oldu? Haftanın son günü için okul tatil haberleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Soğuk ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Adana, Mersin ve Hatay'da etkili olan yoğun sağanak yağışı su baskınlarına neden olmuştu. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yğaışı etkisini göstermeye başlamıştı. Başkent Ankara da beyaz örtüye bürünmüştü. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte, 27 Aralık tatil haberleri!

  • 2
  • 22
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (27 ARALIK CUMA)

Tatil haberlerini ve resmi açıklamaları sizler için derledik. Şu ana kadar sadece 1 ilden kar tatili haberi geldi. Yeni haberler gelmeye devam ettikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • 3
  • 22
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?

ADIYAMAN

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.
Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu köylerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

  • 4
  • 22
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

  • 5
  • 22
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.