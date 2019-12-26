27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.