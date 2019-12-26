Terör örgütü DHKP/C üyesi sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık kendisini "Silahlı terör örgütüyle hiçbir alakam yoktur." savundu.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Yaprak Yılmaz ile avukatı katıldı. Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
HAPİS CEZASI ALDI
Yılmaz, "Ben sadece demokratik yürüyüşler ve eylemler yaptım. Silahlı terör örgütüyle hiçbir alakam yoktur." savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
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