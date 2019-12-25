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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Cerablus'ta PKK-YPG'den hain saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
MSB DUYURDU! PKK-YPG'DEN HAİN SALDIRI

(MSB) "/'nin 'ta EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlaması sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 sivil yaralandı." açıklamaında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Eli kanlı terör örgütü /, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4'ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı." ifadelerine yer verildi.

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