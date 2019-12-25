25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.12.2019

Son dakika: Cerablus’ta pazar yerinde bombalı saldırı! Olay yerinden ilk görüntü

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 10 sivil yaralandı. Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü 2 motosiklet infilak etti. Patlamanın Cerablus ilçesindeki pazar yerinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 sivilin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçe merkezinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi, 10 sivil yaralandı. Sivillerin yoğun olarak bulunduğu noktalara park edilen iki motosikletin eş zamanlı patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 sivil yaralandı.

Patlama sonucu, çok sayıda iş yeri, dükkan ve araç hasar gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cerablus’ta pazar yerinde bombalı saldırı!
Cerablus’ta pazar yerinde bombalı saldırı!
Görenleri şoke eden olay! Uçak köprü altında sıkıştı
Görenleri şoke eden olay! Uçak köprü altında sıkıştı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Kıbrıs'taki İsrail askerlerinden küstah Türkiye mesajı
Kıbrıs'taki İsrail askerlerinden küstah Türkiye mesajı
Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı
Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı
Yunanistan'da çirkin saldırı!
Yunanistan'da çirkin saldırı!
69 araç birbirine girdi
69 araç birbirine girdi
İşte Fransa'da basın özgürlüğü!
İşte Fransa'da basın özgürlüğü!
ABD vazgeçmiyor! 60 TIR daha...
ABD vazgeçmiyor! 60 TIR daha...
Mısır'da skandal görüşme! Darbesi Sisi ve YPG'li...
Mısır'da skandal görüşme! Darbesi Sisi ve YPG'li...
Libya'da sıcak gelişme! Türk mürettebatları...
Libya'da sıcak gelişme! Türk mürettebatları...
Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
Daha Fazla Video Göster