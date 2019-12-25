Son dakika: Cerablus’ta pazar yerinde bombalı saldırı! Olay yerinden ilk görüntü

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 10 sivil yaralandı. Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü 2 motosiklet infilak etti. Patlamanın Cerablus ilçesindeki pazar yerinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 sivilin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçe merkezinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi, 10 sivil yaralandı. Sivillerin yoğun olarak bulunduğu noktalara park edilen iki motosikletin eş zamanlı patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 sivil yaralandı.

Patlama sonucu, çok sayıda iş yeri, dükkan ve araç hasar gördü.