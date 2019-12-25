Başkan Erdoğan Tunus'a sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Said görüşecek
Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a gitti. Başkan Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programını değiştirerek sürpriz bir şekilde Tunus'a gittti. Başkan Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir görüşme gerçekleştirecek.
PROGRAMDA SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK
Başkan Erdoğan aslında bugün Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacaktı ama sürpriz bir değişiklikle Tunus'a gitti.
DÜNKÜ TOPLANTIDAN SONRA PROGRAM DEĞİŞTİ
A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatik Atik'in aktardığına göre Dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra bir takım yeni adımlar atılması gerektiği ortaya çıktı. Atik, "Akşam saatlerinde Ankara'da bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu sabah saatlerinde ise Başkan Erdoğan'ın gazetecilerden ve kamuoyundan gizli bir şekilde güvenlik gerekçesiyle Afrika seyahatine çıktığı bilgisi bizlere ulaştı." dedi.
TUNUS ZİYARETİ NEDEN ÖNEMLİ?
Erdoğan'ın beraberindeki heyet üyelerine bakıldığında masada Libya konusunun gündemde olması bekleniyor. Erdoğan'ın Libya'ya da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi veya Tunus'ta Libyalılarla bir görüşme gerçekleşmesi mümkün.
YENİ ANLAŞMALAR
Erdoğan'ın ziyarette Tunus ile Akdeniz'i de kapsayan yeni anlaşmalara imza atması bekleniyor. Ocak ayının ikinci yarısında Almanya'da gerçekleşecek olan Libya konulu Berlin Süreci toplantısına Cezayir ve Tunus'un da katılması planlanıyor.
Libya'daki Ulusal hükümet ile Hafter arasındaki iç savaşın sona erdirilmesi için Tunus birçok girişimde bulunuyor. Tunus'un eim ayında yeni seçilen Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcileriyle ülkedeki krizin çözümüne dair bir girişim başlatılması için devreye girmişti. Libya krizinin ancak Libyalılar tarafından çözülebileceğine vurgu yapan Said, Libya halkının hiç kimsenin vesayetine girmeyi kabul etmeyeceğini ve ülkedeki meşru yönetimi destekleyen bir girişimin başlatılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
Tunus'un da Libya'daki barış süreci ile girişimler yaptığı bir dönemde Erdoğan'ın da yapacağı ziyaret önem taşırken Erdoğan Libya mesajlarını da Libya'nın komşusu Tunus'tan verecek.
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