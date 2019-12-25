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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından Trabzon'daki yangınlar hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
BAKANLIKTAN TRABZON'DAKİ YANGINLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "'da çıkan toplam 55 örtü yangınının 51'i kontrol altına alındı. 4 için ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "'da çıkan toplam 55 örtü yangınının 51'i kontrol altına alındı. 4 için ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." denildi.
Trabzon'daki yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı TRABZON'DAKİ YANGINLARLA İLGİLİ 7 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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