CHP Beylikdüzü ilçe kongresinde ortalık karıştı! Delegeler masayı bastı

CHP'de tek adayla kurultay stratejisi bu kez Beylikdüzü İlçe Kongresi'nde ortalığı fena karıştırdı. CHP’nin Beylikdüzü ilçe kongresinde Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Taşkın Özer karşısında, Ali Dalgın’ın adaylığını engellemek için her yol denendi. Seçimi Özer kazandı ama salonda arbede çıktı.

CHP'de mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe kongreleri kavgalı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kalesi olarak nitelenen Beylikdüzü'ndeki kongrede divan başkanlığına seçilen Çanakkale Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Muharem Erkek, İmamoğlu'nun desteklediği mevcut ilçe başkanı Taşkın Özer karşısında adaylık başvurusunda bulunan Ali Dalgın'ı engellemeye çalıştı. Aday olmak için 42 imza yeterliyken Dalgın 63 imzayla adaylık başvurusu yaparken, Muharrem Erkek tüzükten kaldırılan uygulamaya rağmen Dalgın'a imza veren delegelerden 23'ünün Özer'e de imza verdiğini öne sürdü ve ilginç bir uygulamaya imza attı.





TANSİYON GİDEREK YÜKSELDİ

Çift imza veren 23 delegeyi divan önüne dizen Erkek, "İmzanızı hangi adaya vereceksiniz" diyerek baskı uyguladı. 23 delege Taşkın Özer lehine görüş bildirince ortalık bir anda karıştı. Adaletsizlik yapıldığını belirten delegeler duruma isyan ederken daha önce Özer için imza veren 5 delege Dalgın için imza vermek istedi. Ancak Erkek bu defa da "Zaman doldu" yanıtını verdi. Tartışmalar alevlenince İlçe Başkanı Özer kürsüye çıkıp ortamı yatıştırmak için "Delegem olan annemden, halamdan, kız kardeşimden ilçe başkanı adayına 3 imza veriyorum" dedi. Muharrem Erkek, Taşkın Özer'in bu talebini kabul edince tansiyon iyice yükseldi.

DELEGELER MASAYI BASTI

Muharrem Erkek'in yanlı tutumuna tepki gösteren partililer divan masasını bastı. Partililer "Adayların önünü kesmeyin. Önce adaletli davranın sonra bize ders verin. Tek adam rejimi uyguluyorsunuz. Ben Kılıçdaroğlu'yla adalet için yürüdüm. Demek ki boşuna yürümüşüz. Tek adaylı bir seçimi nasıl yaparsınız? İyi Parti'ye milletvekili verirken mükerrer olmuyor mu? Siz nasıl genel başkan yardımcısı oldunuz? Yazıklar olsun" dediler.

Bir delege masaya gelerek "Bana iki tarafa da oy verebilirsiniz dediniz. Verdiğim oyu kabul etmiyorsunuz. Yeniden imza vermek istiyorum" dedi. Olumsuz yanıt gelince ortam iyice gerginleşti. Tepkiler artınca Muharrem Erkek, "Polis çağıracağım" diye bağırmaya başladı. Gerilimin artması üzerine Erkek, Dalgın'ın adaylığını kabul etmek zorunda kaldı ve seçim yapıldı. Gergin ortamda geçen seçimde Taşkın Özer 322 oy aldı, rakibi Dalgın ise 58 oy aldı.

'İMAMOĞLU KONGREDE BENİ GÖRMEZDEN GELDİ'

Ali Dalgın, tartışmalı seçimin ardından konuştu. Dalgın, "Divanın bilerek yanlış yazması ile imza sayımız 38'e düşürüldü, bunun üzerine 5 imza daha verdik fakat kabul edilmedi. Tepkiler üzerine seçime girmemize onay verildi. Tarafsız olmasını beklediğimiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelip salonda gövde gösterisi yaptı. Mevcut başkanın elini sıkarken bizi görmezden geldi. Biz Ekrem Bey'in İBB adaylığı süresince 24 saat bütün ailem sokaklarda çalıştık. Karşılığı bu olmamalıydı" diye konuştu.