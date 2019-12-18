Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Kılıçdaroğlu açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuştu. "Sayın Bahçeli’nin ifadesi bizim Cumhur İttifakımızın bir sesi" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Libya hakkındaki açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Doğu Akdeniz'de en kritik hamle Libya ile varılan mutabakat oldu. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, "Bu bir beka meselesidir, gündeme gelirse Libya'ya asker gönderilmesini destekleriz" dedi ama CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise "Neden asker gönderiyoruz, ne işimiz var Libya'da?" dedi. İki farklı bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur İttifakımızın bir sesi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii ana muhalefetin zaten huyu, sınırlarımızın dışına çıkmaya bizi mecbur eden herhangi bir olay olduğu zaman, "Orada ne işimiz var" demek. Suriye meselesinde de oradan füzeler, havan topları atılsın, biz şehitler verelim, ne olursa olsun, "Bizim orada ne işimiz var?" diyorlardı. Bunlar zaten içeride teröristler cirit attığı zaman da aynı şeyi söylüyorlardı. Sonra onların arkasında oldukları yapı ile beraber Ankara-İstanbul seyahati yaptılar, omuz omuza dirsek temasında yürüdüler. Zaten burada birbirinden hoşnut olan bir yapı, bir anlayış var. Ama bizim olayımız beka meselesi, ondan da öte bir tarih meselesi. Biz şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesidir. Bu kadar önemli.



Yunanistan Başbakanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, onlar Libya Mutabakatının hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Biz de tam aksine, "Bu uluslararası deniz hukukuna uygundur" diyoruz. Attığımız adımın bütün hesabını, çalışmasını yaptık. Bu süreç de yeni başlamadı. Bu olayın aslında tarihi geçmişi var ve o geçmişinde, işin haritası çok daha farklıydı. Ne zaman? Kaddafi döneminde -2009'da-. O süreçte bu adım atıldı ama tabi (Kaddafi'nin) ömrü vefa etmedi. Dolayısıyla çalışmalarımız şu anda bizim arşivlerimizde.



Şimdi bu dönemde atılan adımlar uluslararası hukuka uygundur. Burada yapılmakta olan bazı çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı da zaman içerisinde uluslararası camiayla da paylaşacağız. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj yakın zamanda geldi ve tekrar bir görüşme yaptık. Yeni ne gibi adım atılabilir, bunları konuştuk. Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa, onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Askeri ve güvenlik iş birliğinden tutun da denizlerdeki hukukumuz noktasında atılan, atılacak adımlara varıncaya kadar hazırız.



"Sevr'in ters köşe edilmesi" derken neyi kastediyorsunuz? Biraz daha açabilir misiniz?



Anlaşmayı şöyle bir gözden geçirirseniz, onu bir ters köşe yapınca, ne demek istediğimizi görürsünüz.



CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun "İktidar Doğu Akdeniz'de hiçbir şey yapmıyor" açıklaması da olmuştu...



Bundan birkaç ay önceydi, kalktı, ne dedi; "Hükümet, Doğu Akdeniz'de hiçbir şey yapmıyor. Oralarda bulunmuyor, görülmüyor. Fransız orada, şu orada, bu orada." Oysa sondaj gemilerimiz sismik araştırma gemilerimiz, firkateynlerimiz, helikopterlerimiz, hepsi oradaydı. Gözü var ama görmüyor. Ne yapalım? Bakar kör.