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Yılbaşında kanlı eylem yapacaklardı! Teröristlere şok operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
YILBAŞINDA KANLI EYLEM YAPACAKLARDI! TERÖRİSTLERE ŞOK

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda eğlenceleri öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 üyesi yakalandı.

terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve geçmiş yıllarda DEAŞ terör örgütü yanlısı yayın yapan internet tabanlı iletişim kanallarında ve Noel etkinliklerinin eylem hedefi olarak paylaşılmasının ardından örgütün ülkemizdeki eylem arayışının devam ettiğini göz önünde bulunduran polis ekipleri 'ın Ergene ilçesinde ikamet eden ve bir dönem 'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu M.A.A., U.A.E.A., O.E.A. ve M.E. isimli şahıslar gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde Ergene ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan arama işlemleri neticesinde şüphelilerin cep telefonu ve sim kartlarına incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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