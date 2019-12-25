Bor madeninden üretildi! Yangının önlenmesi ile için jel üretildi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yangın Güvenliği Bölümünce yangına maruz kalan bölgelerdeki direnci artırmak amacıyla bor madeninden jel üretildi. Jel yangın sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye'deki kaynaklarla çözüm önerileri geliştirecek.
Merkezde, Türkiye'de oluşabilecek her tür yangının önlenmesi, yangınların çıkış nedenleri ve zararlarının en aza indirilmesi hedefiyle çalışmalar yapılıyor.
Merkez Müdürü ve Dünya Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili yerli teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
"YÜZEYLERİN YANMAYA OLAN DİRENCİNDE..."
Çalışmalardaki temel prensibin, Türkiye'de var olan kaynakların kullanılması olduğunu vurgulayan Soyhan, şunları belirtti:
"Ülkemizde bor madeninin bulunduğu ortamları değerlendirerek bunların ekonomiye kazandırılması anlamında bor bazlı yangın söndürücüler ve bor bazlı yangın geciktiriciler üzerine çalışıyoruz. Bor bazlı yangın geciktirici ürünlerin yüzeylere kaplanmasıyla yangına olan direnç artıyor. İçinde bor bulunan formülleri yüzeylere uyguladığımızda yüzeylerin yanmaya olan direncinde önemli bir artış görüyoruz. Amacımız 30, 60 ve 90 dakika direnç sağlayan, bor bazlı insan sağlığına zarar vermeyen bir kimyasal ürünün geliştirilmesi."
İÇERİYE GEÇİT YOK
Soyhan, yangın sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye'deki kaynaklarla çözüm önerileri geliştirdiklerini kaydetti. Deney ve çalışmalarda bor bazlı ürünleri kullandıkları alanlarda yangının yüzeyin iç kesimlere sirayet etmediğinin görüldüğünü anlatan Soyhan, "Uygulama, yangının risk oluşturabileceği bütün mekanlarda kullanılabilecek ve insan sağlığına zarar vermeyecek bir yapıda geliştirilmiş bir formül. Aynı zamanda hastanelerde, askeriyede, savunma sanayinde kullanılabilecek bir yapıya sahip. Günlük hayatımızda bulunduğumuz tüm ortamlarda kullanılabilir." ifadelerini kullandı.
"GÜNLÜK HAYATINDAKİ ORTAMLARA..."
Soyhan, jel şeklindeki bor bazlı karışımın herhangi bir yüzeye uygulandığında yanmaya karşı ciddi bir direnç gösterdiğini belirterek, "Geliştirdiğimiz bor bazlı yangın söndürücüsü ve geciktiricisiyle yangına maruz kalan bölgelerdeki yangın direncini artırmayı ve bu ürünün yangın olasılığı olan tüm bölgelerde kullanılmasının yaygınlaşmasını hedefliyoruz." dedi. Soyhan, ürünün sadece ticari anlamda değil kişilerin günlük hayatındaki ortamlara da uygulayabileceği bir teknoloji olduğunu vurguladı.
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