Başkan Erdoğan'dan, saaat tamircisi Ali Hilmi Uysal'a 2 yıl sonra hediye saat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Karaman'da saat tamircisi olan Ali Hilmi Uysal'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edildi. Başkanı Erdoğan'a, 2 yıl önce özel tasarımlı masa ve kol saati hediye ettiğini belirten Uysal, "O sırada Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. Cumhurbaşkanımız 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi." dedi.

Karaman'da saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak yaptığı kol saati hediye etti. Uysal, Başkan Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye olarak gönderdi.