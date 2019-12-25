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Başkan Erdoğan'dan, saaat tamircisi Ali Hilmi Uysal'a 2 yıl sonra hediye saat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN SÖZÜNÜ UNUTMADI! 2 YIL SONRA...

Başkan tarafından, 'da saat tamircisi olan 'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edildi. Başkanı Erdoğan'a, 2 yıl önce özel tasarımlı masa ve kol saati hediye ettiğini belirten Uysal, "O sırada Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi." dedi.

'da saat tamirciliği yapan , 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Başkan 'a, resminin bulunduğu kendi tasarımı olan masa saati ile anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak yaptığı kol saati hediye etti. Uysal, Başkan Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye olarak gönderdi.

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