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Başkan Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN TUNUS'TAN AYRILDI

Başkan , resmi temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 17.25'te 'tan ayrıldı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tunus'tan ayrıldı.

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