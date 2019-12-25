Başkan Erdoğan Tunus'tan ayrıldı
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 17.25'te Tunus'tan ayrıldı.Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tunus'tan ayrıldı.
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