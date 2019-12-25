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Başkan Erdoğan Tunus’ta mevkidaşı Said tarafından karşılandı

Temaslarda bulunmak üzere Tunus'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı.

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Giriş Tarihi: 25.12.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 14:10
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Başkan Erdoğan Tunus’ta mevkidaşı Said tarafından karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Tunus temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Said daha sonra ikili görüşmeye geçti.

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Başkan Erdoğan Tunus’ta mevkidaşı Said tarafından karşılandı

Başkan Erdoğan'a Tunus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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Başkan Erdoğan Tunus’ta mevkidaşı Said tarafından karşılandı
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Başkan Erdoğan Tunus’ta mevkidaşı Said tarafından karşılandı
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Başkan Erdoğan Tunus’ta mevkidaşı Said tarafından karşılandı