Başkan Erdoğan Tunus’ta mevkidaşı Said tarafından karşılandı

Temaslarda bulunmak üzere Tunus'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Tunus temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Said daha sonra ikili görüşmeye geçti. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Başkan Erdoğan'a Tunus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN