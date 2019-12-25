Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi. Kritik görüşmenin ardından iki lider basın açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanması için iş birliğini konuştuk." dedi. Türk askerinin Libya'ya gidip gitmeyeceği ile ilgili Erdoğan, "Biz hiçbir yere davetsiz misafir olmadık davet olursa adımlarımızı buna göre atarız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tunus'ta açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.
Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk.
Libya'nın istikrarı için Tunus kritik öneme sahip.
"TÜRKİYE DAVETE İCABET EDER"
Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği ile ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Biz hiçbir yere davetsiz misafir olmadık davet olursa adımlarımızı buna göre atarız. Munhasır bölge ile ilgili atılan adım. Aslında bir adımın ön sesleridir. Bu konu ile ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz. Şu anda libya'da bulunan 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan gelenler hangi sıfatla geldiler. Hangi bağlantıları var. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet eder." dedi.
"YUNANİSTAN'IN SÖZ SAHİBİ OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Libya ile mutabakat hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir." diye belirtti.
"SİZE TAVSİYEM SİGARAYI BIRAKIN"
Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısı sırasında, Tunus heyetinin salona sigara içip gelmesi ve salonu sigara kokutması Erdoğan'ın dikkatini çekti. Erdoğan "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu. Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" ifadelerini kullandı.
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