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Son dakika: Adalar Kaymakamlığı'ndan flaş karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN FLAŞ KARAR

Son dakika... Kaymakamlığı, hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Kaymakamlığı, hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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