Son dakika: Adalar Kaymakamlığı'ndan flaş karar
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
Son dakika... Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.
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