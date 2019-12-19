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Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2019
RUAM HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI? RUAM HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Atlarda görülen ruam hastalığının patlak vermesiyle birlikte ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? ’da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesinin ardından ruam hastalığı hakkında araştırma yapılıyor. Peki, ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? İşte yanıtı!

Ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı sorusu gündem oldu. Ruam hastalığı belirtileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 'da atlarda görülen ruam hastalığı nedeniyle 81 at itlaf edilirken önlemler alınmaya başlandı. Kaymakamlık, Adalar'da karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı. Büyükada'da kazılan iki büyük çukurun da atlar için olduğu iddia edildi. Bu gelişmenin ardından ruam hastalığı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Hastalık hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

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