43 baro, Resmi Gazete’deki Kur'an ayetli düzenlemeye karşı harekete geçti
Resmi Gazete’de, İslami finans kuruluşlarının faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kuralların yayınlanmasının ardından, laikliği ileri sürerek Allah’ın ayetlerine düşmanlık eden 43 baro, söz konusu düzenlemeye tepki gösterdi.
İslami finans kuruluşlarının faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kurallar 14 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu kurallar sonrası birçok kesim tepki gösterirken diğer kesimler de kararları uygun gördü.
"KENDİ İNANCI VE VİCDANİ KANAATİYLE DEĞERLİDİR"
43 baro ortak yazılı açıklama yaparak, 'Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar' başlığı altında yayımlanan metne tepki gösterdi.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaş, kendi inancı ve vicdani kanaatiyle değerlidir. Bu bilinçle, toplumsal kutuplaştırmayı artırıcı bu ve benzeri her türlü girişimden uzak durulması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.
MİLLİ DAYANIŞMA VE ADALET ANLAYIŞI İÇİNDE...
Anayasa'nın 'Cumhuriyet'in nitelikleri' başlıklı 2'nci Maddesi'nde yer alan, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" hükmünün hatırlatıldığı açıklama şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, 'Cumhuriyet'in nitelikleri' başlıklı 2. Maddesi, 'Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.' hükmünü içermektedir.
LAİKLİĞİN ARKASINA SIĞINDILAR
Cumhuriyetimizin en temel unsurlarının başında gelen laiklik, dini kurallar ile devletin işleyişini sağlayan yasal düzenleme ve kuralların, yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını gerektirir. Laiklik; pozitif bilimin, evrensel hukukun, düşünce özgürlüğünün başlıca teminatıdır. Bu sebeple, tüm kural ve işlemlerin de laiklik ilkesine uygun düzenlenmesi şarttır. Aksi yöndeki tüm düzenlemeler, Anayasamıza ve Hukuk Devleti ilkesine aykırılık oluşturacaktır.
14.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar' içeriğinde, Şer'i hukukun referans alındığı görülmektedir.
Şer'i hukuka dayalı referanslarla Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet'in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır.
Söz konusu barolar şu şekilde:
ADANA BAROSU
AKSARAY BAROSU
AMASYA BAROSU
ANKARA BAROSU
ANTALYA BAROSU
ARDAHAN BAROSU
ARTVİN BAROSU
AYDIN BAROSU
BALIKESİR BAROSU
BARTIN BAROSU
BİLECİK BAROSU
BOLU BAROSU
BURDUR BAROSU
BURSA BAROSU
ÇANAKKALE BAROSU
DENİZLİ BAROSU
DÜZCE BAROSU
EDİRNE BAROSU
ESKİŞEHİR BAROSU
GAZİANTEP BAROSU
GİRESUN BAROSU
HATAY BAROSU
ISPARTA BAROSU
İSTANBUL BAROSU
İZMİR BAROSU
KASTAMONU BAROSU
KIRIKKALE BAROSU
KIRKLARELİ BAROSU
KIRŞEHİR BAROSU
KOCAELİ BAROSU
MANİSA BAROSU
MERSİN BAROSU
MUĞLA BAROSU
NEVŞEHİR BAROSU
NİĞDE BAROSU
ORDU BAROSU
SİNOP BAROSU
ŞANLIURFA BAROSU
TEKİRDAĞ BAROSU
TOKAT BAROSU
TRABZON BAROSU
TUNCELİ BAROSU
YALOVA BAROSU
ZONGULDAK BAROSU
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