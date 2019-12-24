24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.12.2019

Haydar Demir: Biz Sinan Aygün ile görüşmeye gitmedik

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Haydar Demir, "Berkay Bey Sinan Aygün'ün kız kardeşi Sibel Hanım ile görüşmeye giderken beni de aldı. Biz Sibel Hanım ile görüşmeye gittik. Bu konudan da ne Mansur Bey'in ne de başka bir arkadaşımızın haberi yok." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haydar Demir: Sinan Aygün ile görüşmeye gitmedik
Haydar Demir: Sinan Aygün ile görüşmeye gitmedik
Sinan Aygün Haydar Demir'i yalanladı
Sinan Aygün Haydar Demir'i yalanladı
Artık araç çekme o kadar kolay değil!
Artık araç çekme o kadar kolay değil!
Belge ve evrakları 'casus kalem' ile çalmışlar!
Belge ve evrakları 'casus kalem' ile çalmışlar!
Kalın'dan flaş açıklama Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan...
Kalın'dan flaş açıklama "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan..."
Kalın'dan Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması
Kalın'dan Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması
Cumhurbaşkanlığından asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanlığından asgari ücret açıklaması
Sinan Aygün savcıya her şeyi anlattı
Sinan Aygün savcıya her şeyi anlattı
AYM'den 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili flaş karar
AYM'den 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili flaş karar
CHP'li eski vekillerden Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi!
CHP'li eski vekillerden Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi!
Mehmetçik Libya'ya gidecek mi? Sıcak gelişme
Mehmetçik Libya'ya gidecek mi? Sıcak gelişme
Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında flaş karar
Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında flaş karar
Daha Fazla Video Göster