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24.12.2019
Haydar Demir: Biz Sinan Aygün ile görüşmeye gitmedik
Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Haydar Demir, "Berkay Bey Sinan Aygün'ün kız kardeşi Sibel Hanım ile görüşmeye giderken beni de aldı. Biz Sibel Hanım ile görüşmeye gittik. Bu konudan da ne Mansur Bey'in ne de başka bir arkadaşımızın haberi yok." dedi.
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