Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
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