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Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019
ÇAVUŞOĞLU İTALYAN MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı , İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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