EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor? EDHO Meryem öldü mü? ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümde Meryem’in diziye dönüş sinyalleri verilmesi dizinin takipçileri tarafından Meryem geri mi dönüyor olarak yorumlandı. Ancak gösterilen tabut sahnesi sonrası Meryem öldü mü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. EDHO Meryem öldü mü? İşte detaylar…

EDHO Meryem öldü mü? ATV'de Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem geri mi dönüyor? Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta Meryem'in geri döneceğinden bahsedildi. Ancak sonrasında gösterilen tabut sahnesi Meryem'in öldüğü olarak yorumlandı. Peki, EDHO Meryem öldü mü? EDHO Meryem geri mi dönüyor? İşte 153. son bölümde yaşananlarla ilgili detaylar!

EDHO MERYEM ÖLDÜ MÜ?

3 sezon boyunca Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem Çakırbeyli karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği 153. bölümde netleşti. Bölümde Meryem Çakırbeyli'nin öldüğü ortaya çıktı. Hızır'ın oğlu Ömer annesinin vefat ettiğini babasına söyledi.

İŞTE SON BÖLÜME DAMGA VURAN O SAHNE!