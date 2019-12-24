Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
Mersin’de yarın okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. 25 Aralık Mersin okullar tatil mi? Yurdun birçok yerinde etkili olan sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle eğitim öğretim hayatında aksama yaşanıyor. Vatandaşlar da okul tatil haberlerini takip ediyor. Peki, 25 Aralık Mersin’de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…
25 Aralık Çarşamba Mersin'de yarın okullar tatil mi? Mersin okul tatil haberleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öğrenci ve veliler Mersin'de okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt arıyor. Adana, Hatay ve Mersin'de etkisini gösteren yoğun sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Adana ve Hatay'dan art arda okul tatil haberleri geliyor. Peki, Mersin'de yarın okullar tatil mi?
MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (25 ARALIK)
Mersin'de okulların yarın tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
ADANA'DAN TATİL HABERİ
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23 Aralık'tan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışın etkisinin devam edeceği bildirildiğinden, 4 merkez ilçemizde (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) 25 Aralık çarşamba günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
HATAY'DA EĞİTİME ARA
Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.
Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.
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