Yerli otomobilde sürpriz! SUV modelin yanı sıra sedan model de görücüye çıkacak
Yüzde 100 yerli SUV modelinin tanıtılacağı toplantıda daha sonra üretilmesi planlanan sedan prototipi de görücüye çıkacak. Prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan model hakkında ipuçları verecek.
Sabah Gazetesi yazarı Ufuk Sandık'ın köşesine taşıdığı yerli otomobil konusunda Türkiye'yi yerli otomobilin heyecanı sardı. Merakla beklenen yüzde 100 elektrikli SUV modelinin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma gerçekleştirecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenleyeceği tanıtıma başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önemli isimleri katılacak.
Yıllardır 'yerli otomobil' çağrısı yapan Başkan Erdoğan'ın dünyaca ünlü tasarım firması Pininfarina imzalı prototipi, Bilişim Vadisi'nin yanı başındaki Osmangazi Köprüsü'nde test etmesi bekleniyor.
OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ VAR
Bu arada toplantıya katılanları bir sürpriz bekliyor. Yüzde 100 elektrikli C-SUV'un yanı sıra daha sonra üretilmesi planlanan C-Sedan'ın prototipinin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Ancak Sedan modeli yürüyen bir prototip olmayacak. Prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak Sedan model hakkında ipuçları verecek.
HEDEF GÜVENLİKTE 5 YILDIZ
Bu arada 2022'de yollara çıkması planlanan yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Otonom sürüş özelliği sayesinde yerli otomobil kullanıcıları güvenli ve konforlu seyahat edebilme imkânı bulacaklar. TOGG'un önemli hedeflerinden biri de yerli otomobilin 2022'de yola çıkmadan önce aktif ve pasif güvenlik donanımlarıyla Euro NCAP'ten 5 yıldız alması.
2030'A KADAR 5 MODEL ÜRETİLECEK
YÜZDE 100 elektrikli Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin ilk yarısında pazara sunulması hedefleniyor. Yollara çıkacak ilk model C-SUV olacak. C-Sedan model SUV'u takip edecek. 2030'a kadar model yelpazesi 5'e ulaşacak.
YURT DIŞINA İHRACAT PLANLANIYOR
TOGG, yerli otomobili sadece iç pazarda satışa sunmayacak. Şirket, yerli otomobil modellerini uluslararası pazarlara da ihraç etmeyi planlıyor.
FİKRİ MÜLKİYET HAKKI TÜRKİYE'NİN
FIKRI mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve TOBB güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurdu.
LOGODA ŞİRKETİN MOTTOSU VAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda TOGG'un şirket logosu da görüldü. Turkuaz rengin ağırlıklı olduğu logo, TOGG'un sadece otomobil üreten değil, mobilite çözümleri de geliştiren bir şirket olduğu mesajını veriyor.
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