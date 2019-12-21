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Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: Türkiye tarihinde ilk defa yüzde 100 yerli...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ: TARİHTE BİR İLK

Odalar ve Başkanı "Bütün hakları Türkiye'nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz. 'ta inşallah 5 babayiğitle Sayın beraber prototipleri kamuoyuna sunacağız" dedi.

Odalar ve () Başkanı , "Türkiye tarihinde ilk defa yüzde 100 yerli ve belgeli, yüzde 100 elektrikli bir otomobille beraber inşallah dünyadaki teknolojiyi yakalamış şekilde, bütün hakları Türkiye'nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz." dedi.

İşte merakla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili... İŞTE MERAKLA BEKLENEN TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ...

DAHA AKTİF HALE GELECEK

Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen 100. Yıl Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kentin yeniden bir cazibe merkezi haline gelerek, Batı Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacağını ve bunda da Filyos Vadisi Projesi'nin önemli rol oynayacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Filyos Vadisi Projesi ile deniz yolunun da daha aktif hale geleceğini hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve demir yolunun daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kentte ekonomiyi çeşitlendirmek adına doğru iş yapıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Seracılık ihtisas OSB kuruyorsunuz. İnşallah kısa zamanda bunu Zonguldak'a kazandıracaksınız. Doğa turizminde önemli bir potansiyel var. Bunu da kullanmalıyız." diye konuştu.

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DEFA YÜZDE 100 YERLİ"

Cumhurbaşkanı 'ın, 2 sene önceki genel kurulda bir çağrıda bulunarak "Türkiye'nin projesini hayata geçirmelerini istediğini" hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz de bu işi yaparız, dedik ve 'ta inşallah 5 babayiğitle Sayın beraber prototipleri kamuoyuna sunacağız. Türkiye tarihinde ilk defa yüzde 100 yerli ve belgeli, yüzde 100 elektrikli bir otomobille beraber inşallah dünyadaki teknolojiyi yakalamış şekilde, bütün hakları Türkiye'nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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