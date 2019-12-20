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20.12.2019

İşte merakla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter sayfasından 27 Aralık Cuma günü gösterimi yapılacak olan yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı. İşte Bakan Varank'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o görüntüler...

Başkan Malezya ziyaretinin sonlarında gazetecilerle bir araya gelerek hem bir genel değerlendirme yaptı hem de medya temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, projesiyle ilgilinin ön gösterimiyle ilgili ilk kez tarih verdi.

Başkan Erdoğan, "Ön gösterimi Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz." dedi.

HEYECAN YARATTI

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasından hemen sonra bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil ile ilgili tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir fotoğraf paylaştı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

sosyal medya hesabı Twitter sayfasından 27 Aralık cuma günü gösterimi yapılacak olan fotoğrafını paylaştı.

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