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Son dakika: PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
PKK'YA PENÇE-1 VE 2 VE OPERASYONLARINDA DARBE

SON DAKİKA: ’ın kuzeyinde başarı ile icara edilen ve Pençe -2 operasyonlarında terör örgütü ’ya ait iki adet sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatında tespit edilen 2 sığınakta ele geçirilen, terör örgütü 'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen '' ve '' operasyonları ile terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. Son olarak, dün, teröristlerin kullandığı 2 sığınağın daha bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sığınaklarda yapılan arama ve taramalarda; 4 adet av tüfeği, 47 adet av tüfeği mühimmatı, 28 adet Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 115 adet 7.62 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 229 adet AK-47 piyade silahı mühimmatı, 5 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet M-16 paintball silahı, 200'lük Bixi makineli tüfek mühimmat şeridi, 1 adet telsiz, 1 adet keskin nişancı kıyafeti ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri komandolarımız tarafından imha edildi."

Öte yandan Savunma Bakanlığı, operasyona ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Son dakika: PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe PKK'YA PENÇE-1 VE PENÇE -2 OPERASYONLARINDA DARBE



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