CHP'li Alper Taş'tan Ekrem İmamoğlu'na tehdit: Bir yere not aldık
CHP’li belediye başkanları birbirlerine girmeye erken başladı. Yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son yerel seçimlerde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski genel başkanı Alper Taş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Taş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra her kesime teşekkür ettiğini belirterek, "Ama mesela sosyalistler bir kere ağza alınmadı" diyerek sitemde bulundu.
"BİR YERE NOT ALDIK"
Alper Taş, şunları söyledi:
"Teşekkür beklentisi içinde olduğumuzdan değil ama bir zihniyet olarak söylüyorum. Bir yere not aldık bunu. Herkese teşekkür etti ama mesela sosyalistler bir kere ağza alınmadı. Kişisel olarak kimseye kırgın olacak bir yapıda değilim. Mesele Ekrem İmamoğlu şahsında değil mesele AKP-MHP faşizminin yenilmesi konusunda. Bu memleketin sosyalistleri, özellikle 23 Haziran seçimlerinde öncesinde ve sonrasında bir mücadelenin parçası oldular. Sol diye ortada olan insanların bile sosyalistlere teşekkür etmekten imtina ettiğini söylüyorum. Sosyal demokrat solun paradigması, sağın kendi paradigması içinde hareket ediyor. Oradan kopabilmiş değil. Oradan belki kısmi seçim başarıları çıkabilir ama siyaset toplumu dönüştürebilmektir. Topluma başka değerler katmak demektir. Aydınlanma, özgürlük, eşitlik değerleri gibi. Bütün bu değerleri siz üretemezseniz yani sol değerleri toplumun içine nüfus edemezseniz kazansanız bile sonuç itibariyle kendi değerleriniz kendi ideolojiniz değil."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Akar'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
- Adalar'daki fayton sorununu çözmeye ne kültürünüz yetmez
- Ege’nin dev projesi 'Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı
- Büyükada’da 'ruam' paniği! Bütün planlar altüst oldu
- Başkan Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı
- "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" mesajı
- PKK'ya Pençe-1 ve 2 ve operasyonlarında darbe
- Türkiye'den ABD'ye "yaptırım" resti!
- Kritik süreç! Türkiye devrede: Vururuz
- FETÖ hakkında kritik raporlara ulaşıldı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
- Rusya'dan İdlib'e saldırı: 5 sivil öldü
- Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
- CHP'yi FETÖ yönetiyor!
- Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?
- Kendinden o kadar emindi ki… Sosyal medyayı sallayan yarışmacı!
- 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gecede neler yaşanır, etkileri neler? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
- Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir?
- 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV
- İşte Sayısal Loto 21 Aralık sonuçları... - Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!