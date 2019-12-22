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Bakan Berat Albayrak'tan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ MESAJI

, 22 Aralık dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22 Aralık sebebiyle Twitter'dan bir mesaj paylaşan Berat Albayrak, "Kahramanlık ve yiğitlik destanı olan Sarıkamış Harekâtı'nın 105. yıl dönümünde, başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere vatan aşkı ve bağımsızlığı için düşmana karşı canını siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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