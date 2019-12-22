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22.12.2019
Başkan Erdoğan 'Vira Bismillah" dedi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk deniz altısı Pirireis'i Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreninde konuşma yaptı. Pirireis denizaltısı Başkan Erdoğan'ın "Vira Bismillah" sözleriyle havuza çekildi.
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