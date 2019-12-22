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22.12.2019
Başkan Erdoğan Seydialireis'in ilk kaynağını attı
Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk deniz altısı Pirireis'i Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Pirireis'in ardından Hızırreis, Muratreis ve Aydınreis denizaltılarının ilk kaynak törenlerinin yapıldığını ve inşa sürecine geçildiğini hatırlatan Erdoğan, bugün Yeni Denizaltı Projesi'nin 5'incisi olan Seyidialireis'in ilk kaynak töreninin de gerçekleştirileceğini belirterek ilk kaynağı temsili olarak kendi elleriyle gerçekleştirdi. İşte o anlar...
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