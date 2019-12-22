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Adalar'daki fayton sorununu çözmeye ne kültürünüz yetmez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
ADALAR'DAKİ FAYTON SORUNUNU ÇÖZMEYE NE KÜLTÜRÜNÜZ YETMEZ

Sabah gazetesi yazarı , Adalar’da yaşanan Ruam hastalığını köşesine taşıdı. Bölgede bir hayvan hastanesinin bile olmadığını söyleyen Ardıç, ve Adalar Belediyesi’ni eleştirdi. Ardıç, Çelik Gülersoy’un daha önce fayton meselesi hakkında yapmak istediği hamleleri hatırlatarak, “Fayton tarihe karışsın. 'in önerdiği şekilde "iyisini ve kalitelisini" yapamayacaksınız, belli. Buna ne kültürünüz yeter ne de estetik duygularınız.” İfadelerini kullandı.

İşte 'ın konuyla ilgili o yazısının bir bölümü:

Adada bir hayvan hastanesi bile yok.
Şu ruam hastalığını fırsat bilip bu sakilliğe bir son verelim.
Fayton tarihe karışsın.
Bu işten ekmek yiyenlerin de zararı karşılansın ama.
Çünkü 'in önerdiği şekilde "iyisini ve kalitelisini" yapamayacaksınız, belli.
Buna ne kültürünüz yeter ne de estetik duygularınız.
"Lumpen faytonu" olacaksa hiç olmasın.
Adayı gezmek isteyen de bir zahmet yürüsün.
Olur mu? Bal gibi olur. Kınalıada'da fayton yok, o nasıl oluyor?
Orası küçük. Eh burada da azıcık kilo verirsiniz.
Aşkınızı da ağaç dibinde yaşarsınız, "piknik alanları" var.
Böylece "mangal yapmadan piknik yapmayı" da öğrenirsiniz. Ateş tehlikeli ve yasaktır.
Sonra iş çöpünüzü toplayıp tenekeye atma aşamasına da gelir.
Belki The Trakya All Stars topluluğu da şarkısının sözlerini değiştirir:
"Kayınçom... Almış gene sandviçini, selam veriyor bana...
Kayınçom... Toplamış atmış çöpünü gösterilen kutuya, selam veriyor bana..."

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Son dakika: Adalar Kaymakamlığından flaş açıklama: Bazı atlarda ruam hastalığı tespit edildi SON DAKİKA: ADALAR KAYMAKAMLIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA: BAZI ATLARDA RUAM HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

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