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Ruam hastalığı nedir, ölümcül mü? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı belirtileri neler?

Büyükada'da sağlıksız koşullarda çalışan faytonlarla ilgili Adalar Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada bazı atlarda ruam hastalığı tespit edildiği, atların hemen itlaf edildiği belirtildi. Açıklamanın ardından Büyükada'ya hayvan girişleri yasaklandı. Bölgede karantina oluşturulurken, vatandaşlar ruam hastalığını araştırmaya başladı. Ruam hastalığının belirtileri ve bulaşıcı olup olmadığı yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Ruam hastalığı nedir, ölümcül mü? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı belirtileri neler? İşte ruam hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:36
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Ruam hastalığı nedir, ölümcül mü? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı belirtileri neler?

Faytonları ile bilinen Büyükada'da ruam hastalığı tespit edildi. Kaymakamlık yaptığı açıklamada, bazı atların muayenesi sırasında ruam hastalığını tespit ettiklerini ve 81 atın itlaf edildiğini duyurdu. Tahlil sonuçları beklenen hayvanların da olduğu açıklamada yer aldı. Bölgeye hayvan giriş çıkışı yasaklanırken, ruam hastalığı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandıç Peki, nedir bu ruam hastalığı? Belirtileri nelerdir? Ruam hastalığı ölümcül mü, insana bulaşır mı? İşte tüm detaylar...

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Ruam hastalığı nedir, ölümcül mü? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı belirtileri neler?

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

Bu hastalık, sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

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Ruam hastalığı nedir, ölümcül mü? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı belirtileri neler?

Hastalığın etkeni Pseudomonas mallei'dir. Etkenin; fiziksel (ısı, ışık, kuruma) ve kimyasal ( dezenfektanlar ) maddeler ile kemoterapötiklere (antibiyotikler, sülfonamid ve çeşitli ilaçlar ) karşı direnci zayıftır. Su yalaklarında, ruam apsesi irininde, rutubetli ve karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.

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Ruam hastalığı nedir, ölümcül mü? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı belirtileri neler?

RUAM HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?

Ruam hastalığı insana görülmez. Ancak insana bulaşması mümkündür. Ruam hastalığı, tek tırnaklı hayvanın etinin yenmesi durumunda insana bulaşabilir.

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Ruam hastalığı nedir, ölümcül mü? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı belirtileri neler?

Ülkemizde at eti tüketilmiyor. Bu nedenle ruam hastalığı olan bir atın eti yenmiyor. Hastalık bu nedenle insana kolay kolay bulaşamaz. Ancak kaçak olarak piyasaya sürülen at etleri vasıtasıyla ruam hastalığı insana bulaşabilir.