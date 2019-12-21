21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'deki krizlerin ortasındaki kilit ismi Bülent Kuşoğlu! FETÖ'mü CHP'ye yerleştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
KRİZLERİN ORTASINDAKİ İSİM! CHP'YE FETÖ AYARI!

'ye giden 'li krizinde ismi geçen CHP Milletvekili , bu kez de CHP'li eski vekil 'ün bomba iddiasıyla gündemde. Aygün, "Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana 'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. atıldı." dedi.

"Külliyeye çıkan 'li milletvekili" haberiyle birlikte ismi gündeme gelmişti CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili 'nun. , her ne kadar kaynağını açıklamasa da ismi bu krizde gündemden hiç düşmedi.

"BEN DEĞİLİM" DEDİ AMA İSMİ GÜNEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ

Talat Atilla, "kaynağımı açıklamam" deyince, " çıkan CHP'li" krizi şimdilik kapanmış gibi görünüyor. Talat Atilla'nın "CHP beni mahkemeye versin" çağrısına rağmen, CHP bugüne kadar bu yönde bir adım atmadı.

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde yer alan isimlerin kimliği ortaya çıktı CHP'DEKİ 25 MİLYON LİRALIK RÜŞVET KRİZİNDE YER ALAN İSİMLERİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

CHP'DEN YİNE SES ÇIKMADI

'nin "139 milletvekili töhmet atında kalmıştır. CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır" çağrısına rağmen, CHP'den yine bir ses çıkmadı.

UĞUR DÜNDAR, "TALAT ATİLLA'YA EN YAKIN CHP'Lİ ARAŞTIRILSIN DEMİŞTİ

Külliye'ye çıkan CHP'li krizinin konuşulduğu günlerde , sosyal medya hesabından dikkat çeken şu açıklama yapmıştı:

"Dürüstlüğüm gereği zorunlu açıklama: İktidarı destekleyen bir gazeteci; bana haberi getiren kişinin olduğunu, benim teklifi reddettiğimi yazıyor. Özkan'la yaklaşık 2 yıldır ne görüştüm ne de telefonlaştım.İddia doğru değil. Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın."

Dava süreci olsaydı Talat Atilla'ya bu bilgiyi getiren CHP'linin kim olduğu ortay çıkabilirdi. Bütün bunları CHP'de olup biteni hatırlatma babında yazdık.

CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi CHP'DE 25 MİLYONLUK RÜŞVET KRİZİ! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

TALAT ATİLLA'NIN SİTESİNDE YAZARLIK YAPIYOR

Talat Atilla'nın sitesinde yazarlık yapan ve bu olaydan sonra da yazmaya devam eden Kuşoğlu'nun ismi yeni bir krizde bir kez daha karşımıza çıkıyor. CHP eski Ankara Milletvekili 'ün iddiaları vahim.

SİNAN AYGÜN'ÜN BOMBA İDDİALARINDA ADI GEÇTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP'li 3 belediye meclis üyesinin kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rüşvet krizi büyüyor! CHP sessiz RÜŞVET KRİZİ BÜYÜYOR! CHP SESSİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN