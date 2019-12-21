CHP'deki krizlerin ortasındaki kilit ismi Bülent Kuşoğlu! FETÖ'mü CHP'ye yerleştirdi
Külliye'ye giden CHP'li krizinde ismi geçen CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bu kez de CHP'li eski vekil Sinan Aygün'ün bomba iddiasıyla gündemde. Aygün, "Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." dedi.
"Külliyeye çıkan CHP'li milletvekili" haberiyle birlikte ismi gündeme gelmişti CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun. Talat Atilla, her ne kadar kaynağını açıklamasa da ismi bu krizde gündemden hiç düşmedi.
"BEN DEĞİLİM" DEDİ AMA İSMİ GÜNEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ
Talat Atilla, "kaynağımı açıklamam" deyince, "Külliye çıkan CHP'li" krizi şimdilik kapanmış gibi görünüyor. Talat Atilla'nın "CHP beni mahkemeye versin" çağrısına rağmen, CHP bugüne kadar bu yönde bir adım atmadı.
CHP'DEN YİNE SES ÇIKMADI
Muharrem İnce'nin "139 milletvekili töhmet atında kalmıştır. CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır" çağrısına rağmen, CHP'den yine bir ses çıkmadı.
UĞUR DÜNDAR, "TALAT ATİLLA'YA EN YAKIN CHP'Lİ ARAŞTIRILSIN DEMİŞTİ
Külliye'ye çıkan CHP'li krizinin konuşulduğu günlerde Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dikkat çeken şu açıklama yapmıştı:
"Dürüstlüğüm gereği zorunlu açıklama: İktidarı destekleyen bir gazeteci; bana haberi getiren kişinin Tuncay Özkan olduğunu, benim teklifi reddettiğimi yazıyor. Özkan'la yaklaşık 2 yıldır ne görüştüm ne de telefonlaştım.İddia doğru değil. Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın."
Dava süreci olsaydı Talat Atilla'ya bu bilgiyi getiren CHP'linin kim olduğu ortay çıkabilirdi. Bütün bunları CHP'de olup biteni hatırlatma babında yazdık.
TALAT ATİLLA'NIN SİTESİNDE YAZARLIK YAPIYOR
Talat Atilla'nın sitesinde yazarlık yapan ve bu olaydan sonra da yazmaya devam eden Kuşoğlu'nun ismi yeni bir krizde bir kez daha karşımıza çıkıyor. CHP eski Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün iddiaları vahim.
SİNAN AYGÜN'ÜN BOMBA İDDİALARINDA ADI GEÇTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesinin kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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