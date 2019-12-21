İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızının içkili ve eş cinsel dansözlü Noel partisine tepki yağıyor
TBMM'ye gelen şehit kaymakam Muhammed Satfitürk'ün babasından "Bu sarıklı cübbeli" şeklinde ayrımcı ifadelerle bahseden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın evinde düzenlenen Noel partisi sosyal medyada tepki çekti. Türkkan, bulduğu her fırsatta iktidara israf üzerinden yüklenmesiyle dikkat çekmişti. Hatta Türkkan, başörtülü birinin çocuğuna düzenlediği lüks mevlit üzerinden iktidarı hedef almıştı.
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren ve bulduğu her fırsatta iktidarı israf üzerinden eleştiren İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde içkili ve eşcinsel dansözlü yılbaşı partisi verdi.
Dilara Türkkan'ın instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlandı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekti. Türkkan ailesinin evindeki içkili ve eşcinsel dansözlü yılbaşı partisi çok sayıdaki kişi tarafından canlı izlendi.
AÇLIK EDEBİYATI YAPTIĞI TWİTLER HATIRLATILDI
Tepkiler arasında Türkkan'ın TV'de açlık edebiyatı yaptığı, mecliste levreğin pahalı olmasına tepki gösterdiği ve fakirlikten dem vurduğu twitleri de hatırlatıldı. İşte o twitlerden biri...
"MİLLETVEKİLİ MAAŞI YETMİYOR" DEMİŞTİ
Öte yandan 2011 yılında giderlerini yayınlayarak milletvekili maaşlarının az olmasından yakınmış, 4 çocuğu olduğunu, geçinmenin ne kadar mümkün olduğunu söylemiş ve "Ya bir firmanın lobiciliğini yapacağım. Ya da haram lokma yememe endişesi taşımıyorsan, pisliğe karışacaksın. Asgari ücret az tabii ki. Hem de çok az. Ama bu parlamenteri de lobicilerin karşısında esas duruşta bekletmenin bedeli bu ülkeye çok daha pahalıya mal oluyor. Yaşıyoruz bunu. Ben dürüst milletvekilinin milletvekilliği yapmak kaydı ile mevcut maaşla geçineceğine inanmam. Ben maaşımı almadığım için bunu sizlerle paylaşmam daha kolay oldu. Takdir sizlerin." açıklaması yapmıştı.
LÜKS MEVLİT ÜZERİNDEN İKTİDARI HEDEF ALMIŞTI
İYİ Partili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde İnstagram fenomeni Büşra Nur Çalar'ın bebeği için düzenlediği lüks mevlid üzerinden mevcut iktidarı hedef almıştı. Lütfü Türkkan'ın kendisine ait olduğu öğrenilen ev için, sosyal medya kullanıcıları "Karun Sarayı" benzetmesini yaptı.
Türkkan'a sosyal medyada gelen binlerce tepki ve eleştiri twitlerinden bazıları;.
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