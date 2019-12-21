Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri" töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Öncelikle bunu yapması gereken ana muhalefet partisi CHP'nin bizzat kendisidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreninde konuşma yapıyor. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir klasiğe dönüştüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Kadı sicilleri sadece hukuk tarihi bakımından değil. Osmanlı Devleti'nin sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel tarihi bakımından da son derece zengin bir kaynaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu yıl 6.'sını takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısında artık bir Türkiye klasiğine dönüştüğünü görüyoruz. Türkiye'nin zengin edebiyat havuzundan her yıl ince bir çalışmayla tespit edilen bu mükafatların takdiminde jüriye şükranlarımı sunuyorum.

Bu bereketli topraklar sayısız kültür ve sanat erbabını yetiştirmiştir. Bu değerlerin tanınması ve eserlerinden daha fazla kişinin yararlanması süreciyle 2014 yılından bu yana Necip Fazıl Mükafatlarını sahipleriyle buluşturuyoruz.

OSMANLI'NIN HUKUKU SAYESİNDE MÜMKÜN OLMUŞTUR

Farklı dallarda 8 kıymeti isim bu listeye aldılar ve isimler tespit edildi. 2019 Necip Fazıl Şiir Ödülü İbrahim Tenekeci'ye takdim ettik. Dili, dini, etnik kökeni birbirinden farklı milletlerin bir coğrafyada barış içinde yaşaması Osmanlı'nın hukuku sayesinde mümkün olmuştur.

Üstat, gençliğe hitabesinde, hepimize ait bir özlemi dile getiriyor. Onun adına düzenlenen bu törende genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyoruz. İki genç kardeşimiz ödüle layık görüldü. Şair Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur'u içtenlikle tebrik ediyorum. Pakistan Türkiye için hep kardeş bir ülke olmuştur.

GEÇMİŞİMİZLE YÜZLEŞMEK BİZİ KÜÇÜLTMEZ, AKSİNE YÜKSELTİR

Üstat, statüko ile mücadele ederken eserleri ile bu mücadeleyi taçlandırmıştır. Ömrünün son nefesine kadar baskı ve yıldırma çabalarından kendisini kurtaramamıştır. Tam 8 kez hapse giren üstat, ebedi aleme mahkumiyet kararı ile gitmiştir. Tarihimiz doğrusu ve yanlışıyla bizim tarihimizdir. Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez, aksine yükseltir.

"CHP'NİN ÖZÜR DİLEMESİ YA DA PİŞMANLIĞINI SÖYLEMESİ GEREKİYOR"

Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir. Yakın tarih ile en fazla CHP'nin konuşması gerekirken derin bir sessizliğine bürünüyorlar. Dersim Olaylarına 27 Mayıs Darbesine CHP kendi tarihi ile yüzleşme cesareti gösterememiştir. Dersimli olan zat da bunu açıkça ortaya koyamamıştır. Biz CHP'nin Dersim konusunda nasıl bir düşünce içinde olduğunu hala bilmiyoruz. CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor. Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır."

"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin geleceği için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz belli çevrelerden kendini kurtaramayacaktır. CHP geçmişi ile yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Şiir: İbrahim Tenekeci

Hikâye-Roman: Cemal Şakar

Fikir-Araştırma: Mehmet Akif Aydın ve Coşkun Yılmaz

İlk Eserler Ödülü: Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur

Uluslararası Kültür Sanat: E. İslâm Emced

Saygı: M. Uğur Derman