'Güvenlik soruşturması' maddesi kanun teklifinden çıkarıldı
Son dakika haberine göre; TBMM'de görüşülen ve ilk kez memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması yapılmış olması şartı getiren düzenleme, yasa teklifinden çıkarıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmeler sürüyor. Genel Kurul'da AK Parti'nin verdiği ve kabul edilen önergeyle memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı getiren madde, teklif metninden çıkartıldı.
DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜYORDU
Önergenin gerekçesinde, "Maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir" denildi.
Teklif metninden çıkartılan madde, Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartları düzenleyen maddede değişiklik öngörüyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye sınırına balistik füze düştü
- Yine CHP yine kavga! Yumruklar konuştu
- İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor!
- Mahkemeden flaş karar! Uçaklarda yeni dönem
- Canan Karatay'dan yine çok tartışılacak çıkış!
- Sinan Aygün kimdir? Aygün'den Yavaş'a 25 milyon TL'lik rüşvet iddiası...
- Libya'dan Türkiye hamlesi!
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Ruam paniği! İşte Büyükada'da son durum
- Flaş açıklama geldi: Tarihte bir ilk
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
- 21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Sayısal Loto sonuç sorgulama
- Sinan Aygün kimdir? Rüşvet iddiasını dile getiren Sinan Aygün kimdir, nereli?
- Göztepe Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- Rusya, YPG-PKK işgalindeki Tel Temr'e yerleşti!
- Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'dan Türkiye hakkında kara propaganda
- Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: Birileri bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat...
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?