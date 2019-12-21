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'Güvenlik soruşturması' maddesi kanun teklifinden çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
MEMUR ADAYLARI DİKKAT! O MADDE ÇIKARILDI

Son dakika haberine göre; 'de görüşülen ve ilk kez memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması yapılmış olması şartı getiren düzenleme, yasa teklifinden çıkarıldı.

Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmeler sürüyor. Genel Kurul'da 'nin verdiği ve kabul edilen önergeyle memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı getiren madde, teklif metninden çıkartıldı.

DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜYORDU

Önergenin gerekçesinde, "Maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir" denildi.

Teklif metninden çıkartılan madde, Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartları düzenleyen maddede değişiklik öngörüyordu.

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