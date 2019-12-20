Davutoğlu ittifakını kurdu! 28 Şubat’ın yasakçı rektörü ve Sözcü yazarı…
Ahmet Davutoğlu’nun, Taksim Toplantıları kapsamında "Gelecek Vizyonu" adlı konuşmacı olarak katıldığı programa 28 Şubat’ın yasakçı rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun da katıldığı ortaya çıktı. Taksim Toplantıları Düzenleme Kurulu Başkanı Av. Osman Ataman'ın ise başörtü yasağını kampüslerde ilk uygulayan darbeci Kemal Alemdaroğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi. Programın moderatörlüğünü ise Sözcü Yazarı Ümit Zileli’nin yapması dikkatlerden kaçmadı.
Yeni parti hevesiyle savrulan Ahmet Davutoğlu, dün akşam düzenlenen Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" programına konuşmacı olarak katıldı.
28 ŞUBAT'IN YASAKÇI REKTÖRÜ DE ORADA!
Ahmet Davutoğlu'nun, katıldığı programa 28 Şubat sürecinin yasakçılarından İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun da katıldığı öğrenildi. Taksim Toplantıları Düzenleme Kurulu Başkanı Av. Osman Ataman'ın ise Kemal Alemdaroğlu'nun yeğeni olduğu ortaya çıktı.
28 ŞUBAT'I SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR
28 Şubat döneminde başörtü yasağının ilk uygulayıcısı olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü kararı için iki yıl önce "Hiçbir zaman hata olarak görmedim" diye konuşmuştu.
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Alemdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında 28 Şubatı darbe olarak görmediğini açıklamıştı.
KILIÇDAROĞLU İLE "ADALET YÜRÜYÜŞÜ"
Yaptığı baskı ve yasaklarla birçok genç kızın hayatını zindana çeviren Alemdaroğlu, Kılıdaroğlu'nun düzenlediği sözde 'Adalet Yürüyüşü'nde de Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüp "Adalet" nidaları atmıştı.
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MODERATÖR SÖZCÜ YAZARI ZİLELİ
Davutoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı ve 28 Şubat yasakçılarının cirit attığı programın moderatörlüğünü ise Sözcü Gazetesi yazarı Ümit Zileli'nin yaptığı ortaya çıktı.
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