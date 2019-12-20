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Davutoğlu ittifakını kurdu! 28 Şubat’ın yasakçı rektörü ve Sözcü yazarı…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019
DAVUTOĞLU İTTİFAKINI KURDU! 28 ŞUBAT’IN YASAKÇI REKTÖRÜ VE SÖZCÜ YAZARI…

’nun, Taksim Toplantıları kapsamında "" adlı konuşmacı olarak katıldığı programa ’ın yasakçı rektörü 'nun da katıldığı ortaya çıktı. Taksim Toplantıları Düzenleme Kurulu Başkanı Av. 'ın ise başörtü yasağını kampüslerde ilk uygulayan darbeci Kemal Alemdaroğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi. Programın moderatörlüğünü ise Sözcü Yazarı ’nin yapması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni parti hevesiyle savrulan , dün akşam düzenlenen Taksim Toplantıları "" programına konuşmacı olarak katıldı.

28 ŞUBAT'IN YASAKÇI REKTÖRÜ DE ORADA!
Ahmet Davutoğlu'nun, katıldığı programa sürecinin yasakçılarından Rektörü 'nun da katıldığı öğrenildi. Taksim Toplantıları Düzenleme Kurulu Başkanı Av. 'ın ise Kemal Alemdaroğlu'nun yeğeni olduğu ortaya çıktı.

28 ŞUBAT'I SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR
28 Şubat döneminde başörtü yasağının ilk uygulayıcısı olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü kararı için iki yıl önce "Hiçbir zaman hata olarak görmedim" diye konuşmuştu.

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Alemdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında 28 Şubatı darbe olarak görmediğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE "ADALET YÜRÜYÜŞÜ"
Yaptığı baskı ve yasaklarla birçok genç kızın hayatını zindana çeviren Alemdaroğlu, Kılıdaroğlu'nun düzenlediği sözde 'Adalet Yürüyüşü'nde de ile birlikte yürüyüp "Adalet" nidaları atmıştı.

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MODERATÖR SÖZCÜ YAZARI ZİLELİ
Davutoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı ve 28 Şubat yasakçılarının cirit attığı programın moderatörlüğünü ise Sözcü Gazetesi yazarı 'nin yaptığı ortaya çıktı.

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