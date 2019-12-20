Başkan Erdoğan Malezya'daki temaslarının ardından yurda döndü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 02.00'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 02.00'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.
Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AYM'den skandal karar: PKK’yı övmek ifade özgürlüğü
- Türk Hava Yolları'ndan Boeing'e dava hazırlığı!
- Bakan duyurdu! Rekor kırıldı
- Bakanlıktan flaş 'termik santral' açıklaması
- 2 YTS daha sınır dışı edildi
- Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe
- CHP'li Özgür Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
- O ülkede alarm! Camiler hedef...
- Davutoğlu ittifakını kurdu! 28 Şubat’ın yasakçı rektörü ve Sözcü yazarı…
- İstinaf 25 Aralık davasıyla ilgili flaş karar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?
- 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...
- Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!
- İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı!
- İtalya'da güne damga vuran flaş mafya operasyonu! 334 kişi gözaltına alındı