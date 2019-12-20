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Başkan Erdoğan Malezya'daki temaslarının ardından yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Başkan , özel uçak "TRK" ile saat 02.00'de 'nın başkenti 'dan 'a geldi. Erdoğan'ı, , İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TRK" ile saat 02.00'de 'nın başkenti 'dan 'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Erdoğan'ı, , İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

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