AYM'den skandal karar: PKK’yı övmek ifade özgürlüğü
Malatya İnönü Üniversitesi’nde Uludere’de 35 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili anma töreni düzenleyen bir grup marş söyleyip “Önderimiz Başkan Öcalan” dedi. Eyleme katılan Meki Katar 1 yıl 8 ay hapis cezası alınca AYM’ye başvurdu. AYM cezayı ifade özgürlüğünün ihlali olarak yorumlayarak Katar’a 9 bin 150 lira tazminat ödenmesini istedi.
Anayasa Mahkemesi skandal kararlarına bir yenisini daha ekledi. 2011 yılında Şırnak Uludere'de 35 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsünde bir anma töreni gerçekleştirildi. Protesto gösterisine dönen anma törenine katılan isimler arasında Meki Katar isimli üniversite öğrencisi de yer aldı. Protestoya katılanlar devlet aleyhinde sloganlar atarak Çerka Şoreşe (Devrim Çarkı) isimli marşı söyledi. Marş ise "Önderimiz Başkan Öcalan" şeklinde sonlandırıldı. Protestoye katılan Meki Katar hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Yargılama sonucunda terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Meki Katar, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi verdiği kararla son zamanlardaki istikrarlı çizgisini bozmadı. AYM, Katar hakkında verdiği kararda, Katar'ın terör örgütü PKK'ya ait olan marşa eşlik etmesi ve slogan atması sebebiyle terör örgütü propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirildi. Mahkeme oy çokluğuyla Meki'ye 9 bin 150 lira manevi tazminat verilmesini kararlaştırdı.
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APO SLOGANI ELEŞTİRİ SAYILDI
AYM kararında ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganları, 'Ülke biçiminin eleştirisi' olarak değerlendirdi. 'Ülke yönetim biçiminin eleştirisine yönelik düşüncelerin devlet yetkilileri veya toplumun önemli bir bölümü için rahatsız edici olsa bile açıklanması, telkin ve tavsiye edilmesi ifade özgürlüğünün korunması altındadır' ifadeleri kullanıldı. Kararda, 'Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir' şeklindeki Anayasa'nın 26. maddesine atıf yapıldı. Bu atıfa AYM üyeleri Serdar Özgüldür ve Selahaddin Menteş katılmadı. Kararda Apo'nun övüldüğü marşın şiddete teşvik edip etmediği yönünde ilk derece mahkeme tarafından yeterli bir değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.
ŞİDDETE TEŞVİK EDİYOR MU?
AYM kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Öcalan'ın, 'Kürtlerin lideri' olarak değerlendirilmesinin tek başına şiddeti teşvik etmediği hükmünü de atıf yaptı. Mahkeme kararında: "Abdullah Öcalan'ı lider olarak benimseyen, onu öven sözler gibi tartışmalı açıklamaların yapıldığı, tarihsel bağlamda ve konuşmanın bütünü içinde şiddete teşvik edip etmediğidir. İçinde kişileri şiddete başvurmaya yönlendiren ifadeler yer almayan ve terör suçlarının işlenmesi tehlikesine yol açmayan açıklamaların terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik etme olarak kabul edilemeyeceğinin altı bir kez daha çizilmelidir."
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