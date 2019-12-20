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Bolu Valiliği'nden flaş açıklama: 8 at karantina altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
VALİLİK AÇIKLADI! 8 AT KARANTİNADA

, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını bildirdi.

yaptığı açıklamada, Abant'ta 83 atın, faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara Doğa Koruma ve Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler uygulandığını söyledi.

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TEST İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için 'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor."

"TEDBİRLER ALINDI"

Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe duymalarına mahal yok." ifadelerini kullandı.

VALİSİ AHMET ÜMİT İDDİALARINI A HABER CANLI YAYININDA YALANLADI

Valisi Ahmet Ümit, Abant'ta 83 attan 8'inde ruam hastalığı nedeniyle karantina altına alındığı haberleriyle ilgili A Haber canlı yayınında konuştu. Vali Ümit, 8 atta ruam virüsü tespit edildiği iddialarını yalanladı. 83 at içerisinde 8 atta bu virüsün olabileceği şüphesiyle numunelerin alındığının altını çizen Vali Ümit, kesin sonuçların 3-4 gün içerisinde belli olacağını ifade etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit iddiaları A Haber canlı yayınında yalanladı BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT İDDİALARI A HABER CANLI YAYININDA YALANLADI

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