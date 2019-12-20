Bolu Valiliği'nden flaş açıklama: 8 at karantina altına alındı
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını bildirdi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, Abant'ta 83 atın, faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler uygulandığını söyledi.
TEST İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor."
"TEDBİRLER ALINDI"
Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe duymalarına mahal yok." ifadelerini kullandı.
VALİSİ AHMET ÜMİT İDDİALARINI A HABER CANLI YAYININDA YALANLADI
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant'ta 83 attan 8'inde ruam hastalığı nedeniyle karantina altına alındığı haberleriyle ilgili A Haber canlı yayınında konuştu. Vali Ümit, 8 atta ruam virüsü tespit edildiği iddialarını yalanladı. 83 at içerisinde 8 atta bu virüsün olabileceği şüphesiyle numunelerin alındığının altını çizen Vali Ümit, kesin sonuçların 3-4 gün içerisinde belli olacağını ifade etti.
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