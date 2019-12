Bakan Gül'e saldıranlar Kılıçdaroğlu'na sessiz kaldı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın 2015 yılında düzenlediği Kutlu Doğum programında çekilen görünt��leri CHP yandaşı medya tarafından yayınlanarak adeta yaygara koparıldı. Aynı yayın organları Kılıçdaroğlu'nun benzer görüntülerine ise tek kelime etmedi.

2015 yılında Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın Kutlu Doğum programına katılan ve tarikat liderinin elini öpen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı. CHP yandaşı medya görüntülere yayarak yaygara kopardı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEK KELİME ETMEDİLER!

KILIÇDAROĞLU'NA TEK KELİME ETMEDİLER!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e haksız yere saldırıp algı yaratma peşine düşen medya organları, aynı yıl içerisinde Kılıçdaroğu'nun verdiği benzer görüntülere ise tek kelime etmedi.





BAKAN GÜL AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan spekülasyonlar üzerine söz konusu görüntülere ilişkin Bakan Gül'den açıklama geldi.

Gül "Ülkenin her vatandaşıyla münasebetimiz olabilir. Ancak 2015 yılında çekilen bir video, o zaman milletvekili bile değildim. Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise görüntülerle ilgili bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulunda konuştu. Bakan Gül, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın "Bir Adalet Bakanının bu şekilde bir tarikat şeyhinin toplantısına katılıp elini öptüğü görüntüler olmasını kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu liderle ilişkiniz nedir? Bu tarikata desteğiniz var mıdır? Bunu da bize ve topluma açıklamak zorundasınız" sorularına yanıt verdi.

Bakan Gül yanıtında şu ifadeleri kullandı: "Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı. Bizim bu anlamda, bu çerçevede, Anadolu'nun her türlü insanıyla, her seçmenimizin bu konudaki çalışmalarında, bu konuda tüm Anadolu'nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir ancak bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde -7 Haziran öncesiydi- ve milletvekili dahi değildim galiba, öyle hatırlıyorum, dolayısıyla bunu ifade etmek isterim."