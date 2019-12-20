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20.12.2019
Bakan Gül'e saldıranlar Kılıçdaroğlu'na sessiz kaldı!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın 2015 yılında düzenlediği Kutlu Doğum programında çekilen görüntüleri CHP yandaşı medya tarafından yayınlanarak adeta yaygara koparıldı. Aynı yayın organları Kılıçdaroğlu'nun benzer görüntülerine ise tek kelime etmedi.
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