20 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.12.2019

Bakan Gül'e saldıranlar Kılıçdaroğlu'na sessiz kaldı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın 2015 yılında düzenlediği Kutlu Doğum programında çekilen görüntüleri CHP yandaşı medya tarafından yayınlanarak adeta yaygara koparıldı. Aynı yayın organları Kılıçdaroğlu'nun benzer görüntülerine ise tek kelime etmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Gül'e saldıranlar Kılıçdaroğlu'na sessiz kaldı!
Bakan Gül'e saldıranlar Kılıçdaroğlu'na sessiz kaldı!
İyi Partili vekilin skandal paylaşımına şehit babası Asım Safitürk'ten açıklama
İyi Partili vekilin skandal paylaşımına şehit babası Asım Safitürk'ten açıklama
CHP ve Gezi koalisyonu Kanal İstanbul için devrede!
CHP ve Gezi koalisyonu "Kanal İstanbul" için devrede!
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak
"20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak"
HDP ve CHP'den Kur'an için saygısız ifadeler!
HDP ve CHP'den Kur'an için saygısız ifadeler!
Bolu Valisi o iddiaları canlı yayında yalanladı
Bolu Valisi o iddiaları canlı yayında yalanladı
İstanbul'dan sonra şimdi de Bolu'da ruam paniği!
İstanbul'dan sonra şimdi de Bolu'da ruam paniği!
Kıran 9 ve 10 operasyonlarından sıcak görüntüler
Kıran 9 ve 10 operasyonlarından sıcak görüntüler
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Türkkan'ın villasında çılgın parti! Skandal görüntüler
Türkkan'ın villasında çılgın parti! Skandal görüntüler
Asgari ücreti ne kadar olacak? Canlı yayında rakam açıkladı
Asgari ücreti ne kadar olacak? Canlı yayında rakam açıkladı
Daha Fazla Video Göster