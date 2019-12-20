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İyi Partili vekilin skandal paylaşımına şehit babası Asım Safitürk'ten açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
İYİ PARTİLİ VEKİLİN SKANDAL PAYLAŞIMINA ŞEHİT BABASI ASIM SAFİTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan İyi Partili 'a şehit babası 'ten açıklama geldi. Asım Safitürk, “O arkadaşa kızmıyorum fakat üzüldüm benim kanayan yarama sanki tuz biber ekmiştir.” dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili , Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Türkkan paylaşımında; "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın İslam nefretini ortaya koyan paylaşımına Derik Kaymakamı Şehit 'ün babası açıklamalarda bulundu.

İyi Partili vekilin skandal paylaşımına şehit babası Asım Safitürk'ten açıklama İYİ PARTİLİ VEKİLİN SKANDAL PAYLAŞIMINA ŞEHİT BABASI ASIM SAFİTÜRK'TEN AÇIKLAMA

"BEN BİRLİK, BERABERLİK TAVSİYE EDİYORUM"

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde küçük ve sevilmeyen bir hadise oldu. Allah Resulü yüce Peygamberimiz şefaatçimiz; vatan sevgisi imandan kaynaklanan bir olaydır buyuruyor. Bende bu sevgiyle birileri davet etmişti bunun için 'da bulundum. Orada milletvekilleri ile görüştüm beni güzel karşıladılar. Ben millet meclisini merak ettim, gitmişken orayı da görmek istedim. Bir milletvekili arkadaşımız vesile oldu Allah razı olsun tamam dedi. Mecliste bütün vatandaşlarımıza açık olan yere götürdü ve bende aşağı meclise doğru baktım. Biraz mesafe uzak olduğu için beni oraya götüren arkadaş birisinin el salladığını söyleyerek benimde ona karşı el sallamamı istedi. Ben de sevgi gösterisi olarak iki elimle beraber el salladım.

"KIZMIYORUM DA BİRAZ ÜZÜLDÜM"

Daha sonrasında da telefonuma düştü ki adam bize bu sarıklı, cübbeli kim diye bir şey atmış. Ben tabii bu adama kızmıyorum da biraz üzüldüm tabi bu vatanın bir evladı olarak. Ve ecdadımızın mezarlarına baktığımız zaman mezar taşlarında bile sarıklı mezar taşları olanlar var. Biz bu kadar yabancı bir arkadaşın milletin temsilcisi olarak mecliste bu kadar şaşırabileceği hiç aklımıza gelmiyordu. Zaten ben bir vatandaş olarak, mecliste vatandaşa ayrılan yere gittim, milletvekillerinin mesai yaptığı yere değil. O arkadaşa kızmıyorum fakat üzüldüm benim kanayan yarama sanki tuz, biber ekmiştir. Biz bir milletiz Yüce Rabbimizin bize emri var; topyekün Allah'ın dinine, kitabına sarılın, ayrılmayın, bölünmeyin ve parçalanmayın diye. Onun için parti ayrımı gözetmeden o arkadaşın kim olduğunu söylemiyorum. Ben birlik, beraberlik tavsiye ediyorum" dedi.

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