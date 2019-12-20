Bakan Selçuk'tan flaş Doğa Koleji açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Eğer beklediysek öğretmenim zarar g��rmesin diye, bu süreçte acaba çözüm üretilebilir mi diye bekledik." diyen Selçuk, "Şuanda çok güçlü bir çözüm var. Velilerimiz de kısmen rahatladı. Bu süreç de devam ediyor. Çok kısa bir süre içinde de bunun çözümü ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında Doğa Koleji ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:
Veli temsilcilerimizle de konuştum. Bu okullar özel okullar, bizim okullarımız. Buradakiler de benim öğretmenim. Bizden muvafakat alarak öğretmenlik yapıyorlar. Bizim muhataplarımız. Bizim çocuklarımızın öğretmenleri.
Burada şöyle bir şey var. Toplumun işte 'Milli Eğitim çözüm bulsun' , Milli Eğitim göreve', 'Milli Eğitim uyuyor mu?' vs...
MEB'in yetkisi görevi nedir? Göreve davet ediyorsunuz ya... Ben de göreve geldim. Görevim belirli kuralların 3 kez ihlali durumunda kurumun kapatılması söz konusu, yani öğretiminin sonlandırılması. Biz eğitimciyiz, öncelikle bir yeri kapatmayı öncelikli olarak almayız.
"KAPATMAK KOLAY, ÖĞRETMENLERİMİZE YAZIK DEĞİL Mİ?"
Diyelim ki ben 3 ay önce bu kurumları bakanlık olarak kapattım. Burada 4000'den fazla öğretmen, 2000'den fazla idari personel var. Peki bu öğretmenlerimize yazık değil mi? Bunu kapatmak kolay, iki satırlık yazı.
Öğrenci ile ilgili her türlü hazırlığım var ya ondan rahatım. Tüm özel sektörleri davet ettik. Dedik ki en kolay, en basit şartlarda benim bu okuldaki öğrencilerimi nereye, nasıl, hangi şartlarla yerleştiririz? Tüm bunları oturduk konuştuk ve çok net cevaplar aldık. Dediler ki 'Biz şu şu şartlarda bunu yapabiliriz. Bu ülkenin bir problemi. Özel öğretim sektörünün yara almasını isteriz. Destek veririz.' dediler.
"SATIN ALMA GİBİ DERDİMİZ YOK"
MEB, öğreninin eğitim hakkını savunmak zorundadır. Denilse ki yarın sabah tüm öğrenciler resmi okullara yerleşsin... Biz buna hazırız zaten. Her türlü tedbirimizi aldık. 'MEB burayı satın alsın' gibi bir derdimiz yok.
Eğer beklediysek öğretmenim zarar görmesin diye, bu süreçte acaba çözüm üretilebilir mi diye bekledik.
Şu anda çok güçlü bir çözüm var. Velilerimiz de kısmen rahatladı. Bu süreç de devam ediyor. Çok kısa bir süre içinde de bunun çözümü ortaya çıkar.
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