Son dakika: Putin'den flaş Libya açıklaması: Türkiye ile görüşeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2019 yılı değerlendirme toplantısında, "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" açıklamasında bulundu. Putin'in Libya ile ilgili yaptığı açıklamanın detaylarını A Haber muhabiri canlı yayın anlattı.

Libya'da yaşanan iç savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, konu ile ilgili Moskova'da Türk heyetiyle görüşme gerçekleştirileceğini belirterek, "Libya'dakinin hassas bir sorun olduğunu biliyoruz. Libya'da karşı karşıya olan taraflarla çeşitli ülkelerin ilişki içinde olduğunu, söz konusu ilişkilerin seviyesinin de çeşitlilik gösterdiğinin bilincindeyiz. Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" dedi.