Son dakika: Bakan Selçuk: şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yarın gerçekleşecek
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.
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