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Son dakika: Bakan Selçuk: şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yarın gerçekleşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK: ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINLARININ ATAMASI YARIN GERÇEKLEŞECEK

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.

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